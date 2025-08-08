Металіст 1925 офіційно підписав контракт із нігерійським нападником Пітером Ітодо. Як повідомляє пресслужба клубу, угода розрахована на 4 роки. Сума трансферу, згідно Transfermarkt, складає 700 тисяч євро.

Металіст 1925 придбав іноземного форварда – клуб гравця підтвердив перехід

22-річний форвард народився 1 липня 2003 року в Лагосі. Вихованець академії Абуджа Сіті, він починав кар’єру на батьківщині, а в серпні 2023-го перебрався до Європи, ставши гравцем албанського клубу Луці 2008. У дебютному сезоні нападник провів 35 матчів і забив 19 м’ячів, ставши найкращим бомбардиром другого дивізіону.

Улітку 2024 року нападник перейшов до Динамо Тірана. За сезон зіграв 34 поєдинки, в яких оформив 21 гол та віддав 5 асистів. Разом з командою виграв Кубок Албанії та став бронзовим призером національного чемпіонату. У Металісті 1925 він виступатиме під 98-м ігровим номером.

