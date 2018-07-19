Металіст 1925 підписав шістьох футболістів

Харківський Металіст 1925 вирішив значно посилити кадровий потенціал команди.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з шістьма футболістами.

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До харківської команди приєднались захисники Вадим Жук (ФК Полтава), Назар Мельничук (ФК Львів) та Назарій Шевченко (вихованець клубу), півзахисники Дмитро Клімаков та Євгеній Терзі (обидва – Жемчужина), а також нападник Дмитро Сула (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, що Металіст 1925 за підсумками минулого сезону у Другій лізі підвищився в класі та з нового сезону буде грати у Першій лізі України.

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