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Металіст 1925 підписав шістьох футболістів

19:39 843 Читать на русском
Металіст 1925 підписав шістьох футболістів
Металіст 1925 підписав відразу шістьох футболістів / Фото: ФК Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 вирішив значно посилити кадровий потенціал команди.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з шістьма футболістами.

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До харківської команди приєднались захисники Вадим Жук (ФК Полтава), Назар Мельничук (ФК Львів) та Назарій Шевченко (вихованець клубу), півзахисники Дмитро Клімаков та Євгеній Терзі (обидва – Жемчужина), а також нападник Дмитро Сула (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, що Металіст 1925 за підсумками минулого сезону у Другій лізі підвищився в класі та з нового сезону буде грати у Першій лізі України.

Сидоренко та Чегурко перейшли у Металіст 1925

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