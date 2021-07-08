Металіст 1925 переглядає екс-легіонера Миная
10:16 - Читать на русском
Колишній нападник Миная Угечукву Огбонная може залишитись в українській Прем'єр-лізі.
Огбонная перебуває на перегляді у Металіст 1925 після розриву угоди з Минаєм, повідомляє Sportarena.
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Зазначимо, що харків'яни вже підписали 5 новачків протягом поточного трансферного вікна: Віталія Єрмакова, Денис Шеліхов, Євген Протасов, Ростислав Русин та Максим Задерака.
Огбонная ж провів 9 матчів у складі Миная, проте не відзначався результативними діями. До цього нападник виступав за хорватський Рід, ЛАСК та інші клуби.
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