Колишній нападник Миная Угечукву Огбонная може залишитись в українській Прем'єр-лізі.

Огбонная перебуває на перегляді у Металіст 1925 після розриву угоди з Минаєм, повідомляє Sportarena.

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Зазначимо, що харків'яни вже підписали 5 новачків протягом поточного трансферного вікна: Віталія Єрмакова, Денис Шеліхов, Євген Протасов, Ростислав Русин та Максим Задерака.

Огбонная ж провів 9 матчів у складі Миная, проте не відзначався результативними діями. До цього нападник виступав за хорватський Рід, ЛАСК та інші клуби.

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