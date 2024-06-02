Власник Металіста 1925 Володимир Носов запланував будівництво великого інфраструктурного об’єкта в Щасливому Київської області, повідомляє "ТаТоТаке".

Металіст 1925 визначився зі своїм майбутнім після вильоту з УПЛ – офіційна заява

За інформацією джерела, йдеться про житлово-тренувальний комплекс, який міститиме 4 футбольних поля (із природним і гібридним покриттям), а також корпус для проживання та відновлення гравців і персоналу.

Орієнтована дата старту будівництва бази – початок наступного тижня.

Нагадаємо, Металіст 1925 за підсумками сезону вилетів з УПЛ і наступний чемпіонат розпочне у Першій лізі.

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