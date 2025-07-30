Володимир Носов, який до сьогодні був президентом Металіста 1925, змінив посаду, повідомляє офіційний сайт клубу. Відтепер інвестор та співвласник харків'ян буде головою наглядової ради.

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Пов'язано це з розширенням діяльності Носова, зокрема як почесного консула України в Іспанії. А 26-річний Богдан Бойко, який до цього був головою наглядової ради, став новим президентом Металіста 1925.

"Це очікуваний крок, і я радий передати операційне управління Богдану, який добре знає всі процеси в Металісті 1925. Я залишаюся на стратегічній позиції і продовжуватиму активно підтримувати клуб у досягненні амбітних цілей. Віримо, що ця трансформація зміцнить позиції Металіста 1925 у спортивному та організаційному планах", – сказав Носов у зверненні.

На посаду заступника голови наглядової ради призначено Дениса Ковтуна, який раніше був членом наглядової ради. У її складі залишаються Сергій Стороженко, Еміль Тер-Степанян та Богдан Бойко.

Нагадаємо, Володимир Носов та Богдан Бойко стали новими інвесторами та співвласниками харківського клубу у 2023 році після того, як Металіст 1925 опинився під загрозою зникнення. За підсумками минулого сезону команда повернулася до УПЛ, і вже в понеділок, 4 серпня, у першому турі зіграє проти київської Оболоні.

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