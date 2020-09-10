Металіст 1925 оголосив про підписання українського легіонера – форвард перебував на перегляді ще взимку
Харківський клуб продовжує підсилювати свої позиції на трансферному ринку.
Металіст 1925 підписав контракт з нападником Антоном Калайтаном, повідомляє офіційний сайт клубу. 21-річний гравець виступатиме під 98-м номером.
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Інші деталі контракту не уточнюються. Варто зазначити, що взимку цього року Калайтан вже перебував у тренувальному таборі "жовто-синіх", але через карантин до підписання контракту справа так і не дійшла. До слова, форвард став 10-м новачком харківської команди у це міжсезоння.
Антон Калайтан є вихованцем київського Арсенала, але у віці 16-ти років перебрався до румунського Стяуа. Пізніше встиг пограти за молодіжну команду Астри (Джурджу) та виступав за німецькі клуби Тенніс Боруссія (Берлін) та Кобленц.
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