Металіст 1925 підписав контракт з нападником Антоном Калайтаном, повідомляє офіційний сайт клубу. 21-річний гравець виступатиме під 98-м номером.

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Інші деталі контракту не уточнюються. Варто зазначити, що взимку цього року Калайтан вже перебував у тренувальному таборі "жовто-синіх", але через карантин до підписання контракту справа так і не дійшла. До слова, форвард став 10-м новачком харківської команди у це міжсезоння.

Антон Калайтан є вихованцем київського Арсенала, але у віці 16-ти років перебрався до румунського Стяуа. Пізніше встиг пограти за молодіжну команду Астри (Джурджу) та виступав за німецькі клуби Тенніс Боруссія (Берлін) та Кобленц.

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