Український захисник Василь Кравець продовжить кар'єру в Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт клубу.

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26-річний оборонець підписав з харків'янами контракт терміном на два роки. До команди Віктора Скрипника Василь приєднався у статусі вільного агента і обрав собі футболку з номером 3.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат, за які й дебютував на професіональному рівні у 2014 році. У 2017-му перебрався до Іспанії, де виступав за Луго, Леганес і хіхонський Спортінг. Також відправлявся в оренду в польський Лех.

1 вересня 2022 року повернувся в УПЛ, де грав спочатку за Ворсклу, а згодом за СК Дніпро-1 та Полісся. Після завершення сезону достроково розірвав співпрацю з житомирцями. Transfermarkt оцінює Кравця в 1 млн євро.

До слова, Металіст 1925 за підсумками минулого чемпіонату вилетів з УПЛ і боротиметься за повернення в еліту у Першій лізі.

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