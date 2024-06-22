Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання контракту з українським вінгером Сергієм Стенем. Контракт 22-річного гравця з клубом укладено на три роки – до літа 2027-го.

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Попереднім клубом Стеня був Епіцентр, де він провів останні два роки. Команда програла Вересу в боротьбі за УПЛ і залишилась в Першій лізі разом із Металістом 1925. Раніше футболіст також виступав за львівські Карпати та Мункач.

До слова, минулого сезону Сергій провів за Епіцентр 33 матчі, забив 8 голів та віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 175 тисяч євро.

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