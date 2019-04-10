Металіст 1925 оголосив про підписання двох півзахисників

Ліга чемпіонів — 15:00 3290
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"Зінченко – абсолютна легенда, а Делф – лайно": нищівна реакція вболівальників Ман Сіті після поразки від Тоттенхема
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Тоттенхем – Ман Сіті: фанат нейтралізував конкурента Зінченка, немов 12-й гравець – і тут на поле увірвався ПочеттіноЛіга чемпіонів — 13:35 2654
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Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 756
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Манчестер Юнайтед – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 1114
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Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 9 квіт 2325