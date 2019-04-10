Металіст 1925 оголосив про підписання двох півзахисників

Хавбеки Лука Коберідзе та Ігор Кошман продовжать кар'єру в Харкові.

"Жовто-сині" на офіційному сайті повідомили, що грузин Лука Коберідзе та українець Ігор Кошман підписали з харківським клубом контракти.

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Попереднім клубом Коберідзе була Десна, яку він покинув на початку року та отримав статус вільного агента, а Кошман виступав за грузинську Самтредію (17 матчів та один забитий м'яч). Зазначимо, що Кошман виступав у складі Металіста.

Кошман буде грати у Металісті 1925 під 28-м номером, а Коберідзе буде грати з 13-м номером на спині.

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