Металіст 1925 офіційно звільнив Демченка

Металіст 1925 наважився на зміну тренера після провальних результатів в останніх матчах.

Контракт з Андрієм Демченком та його штабом розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт харків'ян.

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Металіст 1925 зазнав трьох поразок поспіль в останніх турах і віддалився від зони виходу в УПЛ на чотири очки. Виправити ситуацію спробує спортивний директор клубу В'ячеслав Хруслов, якого призначили до кінця сезону. Йому допомагатимуть Сергій Ралюченко, тренери воротарів і фізичної підготовки зберегли свої посади – Юрій Сивуха та Марина Миндарєва відповідно.

Нагадаємо,Демченко став головним тренером Металіста 1925 у червні минулого року, змінивши на цій посаді Олександра Горяїнова.

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