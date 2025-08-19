Прес-служба Металіста 1925 оголосила про підписання косоварського нападника Батона Заберджі. Контракт укладено на три роки з можливістю продовження ще на один. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 800 тисяч євро. Гравець виступатиме під номером 72.

Раніше Заберджа грав за косоварські клуби Дреніца та Г'їлані. Влітку 2023-го року він перейшов до албанського Динамо Сіті, за який провів 83 матчі, забив 23 голи та віддав 18 асистів. У складі команди нападник став володарем Кубка Албанії та бронзовим призером місцевої першості. У червні цього року Заберджа дебютував за збірну Косова у матчі проти Вірменії.

До слова, наразі Металіст 1925 посідає 8-ме місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 4 очки після трьох турів.

