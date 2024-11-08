Металіст 1925 обіграв учасника 1/4 фіналу Кубка України та наздогнав лідера: Перша ліга
Відбулись п'ятничні матчі 16-го туру Першої ліги. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга 2024/25, 16-й тур
Група Б
Кремінь – Полтава – 0:0
Вікторія – Металіст 1925 – 0:1
Гол: Борячук, 58
Обидва матчі відбулись у групі Б Першої ліги. Ігровий день відкрили аутсайдер першості, Кремінь, та лідер – Полтава. Завершилось все сенсаційною нічиєю 0:0, а Кремінь перервав 6-матчеву серію з поразок.
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Металіст 1925 скористався невдачею конкурента, мінімально обігравши Вікторію, яка вийшла до 1/4 фіналу Кубка України. Матч тривав значно довше через уже звичну для України повітряну тривогу, а єдиний гол у зустрічі забив Борячук.
Вийшло ефектно: екс-нападник Шахтаря отримав м'яч у штрафному, віддав на Юрченка, який прийняв м'яч на коліно та віддав п'яткою (не давши сфері опуститись на газон) на хід Борячуку. Нападник же точно пробив у дальній кут. Цей гол став єдиним у зустрічі та дозволив Металісту 1925 набрати 26 очок – стільки ж має Полтава. Вікторія залишилась п'ятою з 19 пунктами, а Кремінь з 5 балами так і залишився на дні турнірної таблиці.
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