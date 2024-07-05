Контрольні матчі

Карпати – Металіст 1925 – 0:1

Гол: Сухар, 44, (аг.)

Буковина – Ворскла – 1:3

Голи: ?, 38, (аг.) – ?, 48, Мякушко, 83, ?, 87

Металіст 1925 у спарингу вирвав мінімальну перемогу над Карпатами. Моментів у першому таймі було небагато, але більш активними були "леви". Проте, наприкінці першої половини саме харків'яни повели в рахунку. Жичиков навісив до штрафного, Бабогло та Сухар випередили форварда, але від останнього м'яч зрикошетив у ворота.

Карпати розбили Минай, Рух врятувався з європейським середняком, Вірт постраждав від екс-команди: спаринги клубів УПЛ

У другій половині Карпати мали нагоду відігратись, але Вадим Сидун, який замикав у дотик простріл Артура Шаха, пустив м'яч над поперечкою. В підсумку, гра завершилась мінімальною перемогою Металіста 1925.

А в іншій грі Ворскла впевнено перемогла першолігову Буковину. Цікаво, що забивали лише гравці полтавського клубу. На 38-й хвилині Буковина повела в рахунку завдяки автоголу, але вже на 48-й хвилині Полтава відігралась. А під кінець гри Мякушко забив переможний м'яч, а ще один неназваний гравець Ворскли поставив крапку в грі на 87-й хвилині.

Динамо у першому спарингу міжсезоння розбило новачка УПЛ – дебютний гол Брагару в секретному матчі