Металіст 1925 обіграв Карпати завдяки автоголу, Ворскла впевнено здолала Буковину: спаринги клубів УПЛ
Українські клуби продовжують готуватись до наступного сезону. Читайте огляд матчів в цій новині на "Футбол 24".
Контрольні матчі
Карпати – Металіст 1925 – 0:1
Гол: Сухар, 44, (аг.)
Буковина – Ворскла – 1:3
Голи: ?, 38, (аг.) – ?, 48, Мякушко, 83, ?, 87
Металіст 1925 у спарингу вирвав мінімальну перемогу над Карпатами. Моментів у першому таймі було небагато, але більш активними були "леви". Проте, наприкінці першої половини саме харків'яни повели в рахунку. Жичиков навісив до штрафного, Бабогло та Сухар випередили форварда, але від останнього м'яч зрикошетив у ворота.
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У другій половині Карпати мали нагоду відігратись, але Вадим Сидун, який замикав у дотик простріл Артура Шаха, пустив м'яч над поперечкою. В підсумку, гра завершилась мінімальною перемогою Металіста 1925.
А в іншій грі Ворскла впевнено перемогла першолігову Буковину. Цікаво, що забивали лише гравці полтавського клубу. На 38-й хвилині Буковина повела в рахунку завдяки автоголу, але вже на 48-й хвилині Полтава відігралась. А під кінець гри Мякушко забив переможний м'яч, а ще один неназваний гравець Ворскли поставив крапку в грі на 87-й хвилині.
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