"Зауважень до тренерського штабу немає. Окрім Валерія Кривенцова, у нас ще є Євген Котов, Олександр Коваль, Сергій Вольваков. Кожен з тренерів займається своєю лінією. І навіть якщо подивитися гру за лініями, то ви помітите, що у кожній (воротарській, захисті, півзахисті, атаці), там помітно руку, яку прикладає тренерський штаб. І всім цим керує Валерій Сергійович.

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Те, яку гру ми сповідуємо, який футбол показуємо – нічого не змінюється навіть за тих обставин, коли дуже багато травмованих. А резервісти виходять і намагаються грати в той футбол, який ставить головний тренер за допомогою своїх асистентів. Мені подобається, як працює наш штаб", – сказав Вдовенко для офіційного сайту харків'ян.

Після 18-ти турів УПЛ Металіст 1925 розташувався на 10-й сходинці, підопічні Кривенцова програли 7 останніх матчів поспіль.

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