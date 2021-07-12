Голова наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко категорично заперечив інформацію про те, що харків'яни можуть перейменуватись в Авангард.

"Питання про зміну назви навіть не обговорювалось. Наш клуб отримав атестат як ТОВ Металіст 1925, а чутки щодо ребрендингу розповсюджують любителі чуток", – передає слова Стороженка ТаТоТаке.

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За інформацією ведучих Youtube-каналу, цього року клуб перейменовувати не будуть. Це може трапитись у тому випадку, якщо Металіст та Металіст 1925 виступатимуть в одній лізі.

До слова, харківський колектив за підсумками сезону 2020/21 піднявся в УПЛ. Вже 25 липня Металіст 1925 зіграє з Рухом у дебютному для себе матчі української еліти.

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