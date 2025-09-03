Металіст 1925 може підсилити середню лінію перед закриттям літнього трансферного вікна. Як інформує БійБіжи, клуб цікавиться талановитим хавбеком з Албанії Ергісом Аріфі.

18-річний футболіст виступає за Теуту і вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління. Його вже відзначили кілька клубів із Серії А, які хочуть бачити албанця у своїх молодіжних складах. Проте сам Аріфі прагне залишитися на дорослому рівні та отримати стабільну ігрову практику.

У сезоні 2024/25 хавбек провів 55 матчів за Теуту, записав до активу три голи та два асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

