Товариський матч

Металіст 1925 – Рубікон – 10:0

Голи: Рафальський 10 (аг), Ременюк 23, 36, Мартинюк 29, Зубков 40, Русин 50, 56, Гравець на перегляді 59, 87, Гравець на перегляді, 61

Вчора команда Валерія Кривенцова завершила міжсезонний збір матчем проти Рубікона. Минулорічний представник Другої ліги не витримав потужного натиску харків'ян.

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Металіст 1925 відвантажив супернику 10 "сухих" м'ячів. Цікаво, що хет-трик нікому не підкорився, але є хороша результативність від гравців на перегляді. Загалом харків'яни провели 6 спарингів – одна нічия і 5 перемог із загальним рахунком 19:1. Лише Чорноморець зміг встояти, розписавши "нулі".

Нагадаємо, старт нового розіграшу УПЛ запланований на 23 серпня. Металіст 1925 був змушений переїхати у Київську область із рідного Харкова, який постійно перебуває під загрозою обстрілів з боку росіян.

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