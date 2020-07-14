Металіст 1925 на власному полі сенсаційно поступився Авангарду і погіршив шанси на вихід в УПЛ

У матчі 24-го туру Першої ліги Авангард на виїзді мінімально здолав Металіст-1925. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 24-й тур

Металіст 1925 – Авангард – 0:1

Гол: Нехтій, 1

Вилучення: Цвіренко, 39 (Металіст-1925, червона картка)

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Після поразки у попередньому турі від Миная Металіст 1925 випав з трійки лідерів Першої ліги. Тож у нинішньому поєдинку проти середняка турнірної таблиці Авангарда, який убезпечив себе від вильоту і не ставив якихось високих цілей на завершення сезону, команда Андрія Демченка твердо планувала взяти необхідні три очки.

Героєм поєдинку став екс-вихованець Шахтаря Владислав Нехтій. Вже на першій хвилині матчу він перевернув всі плани харків'ян з ніг на голову: скориставшись провалом у центрі поля, він втік у відрив, обіграв захисника і загнав сферу у сітку, відкривши рахунок у матчі. А під кінець першої сорокап'ятихвилинки він же змусив сфолити на собі Максима Цвіренка і арбітр, трактувавши це порушення як фол останньої надії, залишив харків'ян у меншості. По перерві господарі прикладали титанічні надзусилля аби вирвати бодай нічию, однак фортуна того вечора була не на їхньому боці.

Як наслідок, поразка залишила господарів з 44 очками на четвертій сходинці, Авангард набрав 41 бал і піднявся на восьме місце.

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