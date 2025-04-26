Відбулося одразу кілька матчів Першої ліги як у чемпіонській групі, так і в групі на вибування. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2024/25:

Група вибування, 5-й тур

МФК Металург – Прикарпаття – 0:2

Голи: Цюцюра, 27, Бучакчийський, 57

Діназ – Поділля – 1:1

Голи: Кириченко, 15 – Волошин, 33

Група підвищення в класі, 4-й тур

Металіст 1925 – Агробізнес – 4:0

Голи: Арі Моура, 30 (пен.), 56, Рашіца, 35, Юрченко, 69

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Металіст 1925 здобув впевнену перемогу над Агробізнесом. Дубль Арі Моури, а також голи Рашіци та Юрченка забезпечили команді важливі три очки. Це дозволяє команді Патріка ван Леувена зберігати позицію претендента на місце в УПЛ, посідаючи друге місце в турнірній таблиці з 31 балом.

Прикарпаття відсвяткувало важливу звитягу над МФК Металург, завдяки точним ударам Цюцюри та Бучакчийського. У матчі між Діназом та Поділлям була зафіксована нічия 1:1, що не допомогло обом командам вибратися з зони ризику вильоту.

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