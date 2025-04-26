Металіст 1925 на шляху до УПЛ, Прикарпаття перемагає, Поділля та Діназ розійшлись миром: Перша ліга
Відбулося одразу кілька матчів Першої ліги як у чемпіонській групі, так і в групі на вибування. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".
Перша ліга 2024/25:
Група вибування, 5-й тур
МФК Металург – Прикарпаття – 0:2
Голи: Цюцюра, 27, Бучакчийський, 57
Діназ – Поділля – 1:1
Голи: Кириченко, 15 – Волошин, 33
Група підвищення в класі, 4-й тур
Металіст 1925 – Агробізнес – 4:0
Голи: Арі Моура, 30 (пен.), 56, Рашіца, 35, Юрченко, 69
Металіст 1925 зацікавлений у новому трансфері з Ворскли – харків'яни не зупиняться на Крупському
Металіст 1925 здобув впевнену перемогу над Агробізнесом. Дубль Арі Моури, а також голи Рашіци та Юрченка забезпечили команді важливі три очки. Це дозволяє команді Патріка ван Леувена зберігати позицію претендента на місце в УПЛ, посідаючи друге місце в турнірній таблиці з 31 балом.
Прикарпаття відсвяткувало важливу звитягу над МФК Металург, завдяки точним ударам Цюцюри та Бучакчийського. У матчі між Діназом та Поділлям була зафіксована нічия 1:1, що не допомогло обом командам вибратися з зони ризику вильоту.
Перша ліга: Металіст 1925 програв Епіцентру, сенсація Кубка України відібрала очки в претендента на вихід в УПЛ