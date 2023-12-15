Металіст 1925 розпочне підготовку до другої частини сезону 12 січня 2024 року, повідомляє офіційний сайт харків'ян".

У Металісті 1925 вперше відреагували на чутки про призначення Скрипника

Перші два дні гравці будуть проходити обов'язковий поглиблений медогляд, а вже з 15-го січня приступлять до роботи. 23-го січня Металіст 1925 вирушить на збір до Іспанії, де зіграє 6 контрольних поєдинків. Після повернення в Україну харків'яни три дні готуватимуться до календарного матчу 18-го туру УПЛ проти Динамо, який відбудеться 24 лютого.

За інформацією Sport.ua, Металіст 1925 і далі проявляє інтерес до Віктора Скрипника. Не виключається також варіант із запрошення іноземного фахівця у випадку невдалих переговорів з наставником Ворскли.

Нагадаємо, на зимову паузу Металіст 1925 пішов на дванадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 15 очок.

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