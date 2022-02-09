Харківський клуб програв боснійському Железнічару в спарингу. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі.

Металіст 1925 – Железнічар – 1:2

Голи: Задерака, 58 – Жіжич 7, Костіч, 74

Вилучення: Сімчевіч, 81 (Железнічар) (з правом заміни)

Вже на 7 хвилині Жіжич відкрив рахунок у зустрічі, проте Задерака вирівняв становище по перерві. На 74 хвилині Костіч приніс перемогу Железнічару, який наприкінці гри втратив Сімчевіча через червону картку. Втім, за регламентом боснійці мали право замінити вилученого гравця.

Металіст 1925 обіграв найстарший клуб Польщі завдяки голу Русина

Додамо, що сьогодні Металіст 1925 провів ще один спаринг, обігравши польську Ресовію – єдиний гол у зустрічі забив Ростислав Русин.

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