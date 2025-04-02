Лот, що виграли харків'яни, дає можливість взяти участь у благодійному матчі разом із відомими українськими особистостями, серед яких президент УАФ Андрій Шевченко.

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Метою заходу стало збирання коштів для зміцнення обороноздатності України. У матчі також візьмуть участь такі відомі особистості, як співак Святослав Вакарчук, поет і музикант Сергій Жадан, ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко та інші.

"У клубі ми вирішили, що буде правильно та справедливо, якщо можливість зіграти в цьому поєдинку отримають діти з Харківщини, які постраждали від війни. І цілком логічно, що такий поєдинок має відбутися в Харкові на стадіоні Металіст. Організацію цього матчу візьме на себе наш клуб", – розповів генеральний директор Металіста 1925 Антон Іванов для клубної прес-служби.

Зібрані кошти будуть використані для придбання сучасного розвідувального безпілотного авіаційного комплексу.

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