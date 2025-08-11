Металіст 1925 виявляє серйозний інтерес до 23-річного півзахисника Хетафе Петера Федеріко, повідомляє ТаТоТаке. Перемовини щодо трансферу гравця перебувають на початковій стадії.

Федеріко грав за юнацькі команди королівського клубу різних вікових категорій. Крім того, в його доробку є 3 матчі за першу команду Реала. Очікується, що Петер Фредеріко стане конкурентом для флангових гравців Металіста 1925 – Арі Моури та Раміка Гаджиєва.

У минулому сезоні вінгер провів 21 матч за Хетафе та забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість домініканця у 1,2 мільйона євро.

