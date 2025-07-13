Металіст 1925 готується підписати двох хавбеків, які грали за Динамо – один із них досі належить киянам
Металіст 1925 активізувався на трансферному ринку перед початком нового сезону УПЛ.
Клуб готується підсилити півзахист, маючи намір підписати двох футболістів, які раніше виступали або мають стосунок до київського Динамо, повідомляє Ігор Бурбас.
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За інформацією джерела, одним із потенційних новачків є 22-річний Олександр Яцик, права на якого належать Динамо. Також клуб проявляє інтерес до Володимира Шепелєва, який наразі є вільним агентом і раніше грав за столичний клуб.
Нагадаємо, що Металіст 1925 переміг Лівий Берег у перехідних матчах та повернувся до УПЛ. У першому турі чемпіонату України харків'яни зіграють проти Оболоні.
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