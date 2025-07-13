Клуб готується підсилити півзахист, маючи намір підписати двох футболістів, які раніше виступали або мають стосунок до київського Динамо, повідомляє Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, одним із потенційних новачків є 22-річний Олександр Яцик, права на якого належать Динамо. Також клуб проявляє інтерес до Володимира Шепелєва, який наразі є вільним агентом і раніше грав за столичний клуб.

Нагадаємо, що Металіст 1925 переміг Лівий Берег у перехідних матчах та повернувся до УПЛ. У першому турі чемпіонату України харків'яни зіграють проти Оболоні.

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