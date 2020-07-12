Металіст 1925 готує звернення в КДК УАФ через поразку проти Миная, – ЗМІ

Харків'яни незадоволені діями Дмитра Бондаренка – головного арбітра зустрічі 23-го туру Першої ліги.

Матч Минай – Металіст 1925 завершився перемогою господарів з рахунком 1:0, проте гості залишилися незадоволені не тільки результатом поєдинку, але і роботою рефері цього матчу Дмитра Бондаренка з Одеси. Наприкінці гри рефері вилучив з технічної зони тренера харків'ян Андрія Демченка.

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Як стверджує Meta-ratings, зараз харківський клуб готує відеонарізку дій арбітра Бондаренка для звернення в КДК УАФ, який, на думку харків'ян, ухвалював неоднозначні рішення протягом усього матчу, за аналогічні порушення караючи тільки одну команду.

Додамо, що в нинішньому чемпіонаті наставник харків'ян Андрій Демченко вже отримував червону картку від суддів – в матчі першого кола з Інгульцем, за що отримав двоматчеву дискваліфікацію.

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