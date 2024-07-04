Український півзахисник Ростислав Русин більше не виступатиме за Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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Контракт 28-річного хавбека з харківʼянами був розрахований до літа наступного року, однак сторони вирішили дострово попрощатися.

Нагадаємо, Русин – вихованець Шахтаря. Виступав за латвійський Спартак (Юрмала) та Рух. До Металіста 1925 приєднався в липні 2021 року. Минулого сезону провів за харків'ян 18 матчів, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками минулої першості Металіст 1925 фінішував у турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці і вилетів у нижчий дивізіон. У новому сезоні Скрипник і Ко боротимуться за повернення в еліту у Першій лізі.

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