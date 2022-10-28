Металіст 1925 минулого тижня здивував спільноту, припинивши співпрацю із головним тренером за день до виїзного матчу проти Руха. Історія дивна. Журналістам так і не вдалося дізнатись реальну причину відставки Валерія Кривенцова. Замість нього керувати командою призначили Едмара – легенду класичного Металіста. У тандемі з ним працює і Олег Голодюк, який ще не так давно грав за 1925-х.

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Останній чесно зізнався, що за два дні нічого нового футболістам вони дати не могли. Тим не менш, дебют виявився непоганим – харків'яни на останніх хвилинах вирвали нічию з Рухом, награвши на втричі вищу кількість очікуваних голів й мало що дозволивши біля власних воріт. Налагодити роботу в обороні особливо важливо для "жовто-синіх", адже за очікуваними показниками вона є найгіршою в УПЛ.

Екзаменувати захисників Металіста 1925 буде Зоря. Після шикарного старту сезону, коли вдалося здобути три перемоги (зокрема, над Динамо), луганці посипались – за три наступних тури команда набрала всього одне очко, зазнавши розгрому від СК Дніпра-1. Втім, потім підопічні Патріка фон Леувена виправились, знищивши Чорноморець (4:0) і здолавши міцний Верес (1:0).

На перший погляд, ситуація у Зорі прекрасна. "Чорно-білі" йдуть на четвертій позиції, поступаючись Олександрії лишень через різницю голів, а за кількістю забитих м'ячів луганців випереджає тільки Шахтар. Проблема криється в шаленому атакувальному оверперформансі – награвши на 9,84 голів, колектив відвантажив аж 17. При цьому оборона у підопічних Патріка фон Леувена не набагато краща за захист Металіста 1925, та і Мацапура стабільно привозить.

За очікуваними очками Зоря повинна була боротись з Металістом 1925 за виживання. Обидві команди мають величезні проблеми у задній лінії, але для нейтральних вболівальників це навіть добре. Сьогодні можна очікувати на результативний поєдинок.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Зоря

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус – Мартинюк – Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко – Борячук

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Шахов, Бражко – Кирюханцев, Булеца, Антюх – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери впевнені у перемозі Зорі. Коефіцієнти на тріумф Металіста 1925 починаються від 4,3, та і на нічию вони не набагато менші. Очевидно, що контори не вірять у швидкий прогрес харків'ян під керівництвом тренерів-початківців.

Мабуть, це логічно, однак не менш логічними є величезні проблеми Зорі й Металіста 1925 при грі в обороні. При цьому в атаці команди демонструють схожі очікувані показники. Луганці демонструють високу результативність, але вічно забивати з нічого не вийде. Харків'яни ж можуть похизуватись голкіпером із найкращим показником шот-стопінгу в УПЛ.

І все одно у перемогу підопічних Патріка фон Леувена віриться дещо більше. Він довше керує командою, тож організаційно Зоря сильніша – особливо в перехідних фазах та пресингу. Цього Металісту 1925 не вистачало і при Валерії Кривенцові. Ми поставимо на "чорно-білих", але зовсім не здивуємось нічийному рахунку. Луганцям буде важко.

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