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Металіст 1925 – СК Дніпро-1: матч Першої ліги відвідали 22 тисячі глядачів – фото дня

22:25 252 Читать на русском
Металіст 1925 – СК Дніпро-1: матч Першої ліги відвідали 22 тисячі глядачів – фото дня
Металіст 1925 – СК Дніпро-1 / фото: Металіст 1925

На центральному матчі 19-го туру Першої ліги між Металістом 1925 і СК Дніпро-1 був встановлений рекорд відвідуваності у сезоні.

 

На поєдинок, який завершився мінімальною перемогою СК Дніпро-1 з рахунком 2:1, завітали 22 тисячі 362 вболівальники, що є рекордом сезону в Першій лізі за кількістю глядачів, повідомляє прес-служба харків'ян.

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Зазначимо, глядацький рекорд Першої ліги був встановлений у 2003 році. Тоді на матч між Спартаком із Сум та Нафтовиком прийшли майже 30 тисяч осіб.

Теги
Перша ліга футбольні фанати Металіст 1925 Металіст 1925 Металіст 1925 - СК Дніпро-1
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