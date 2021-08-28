СК Дніпро-1 дотиснув Металіст 1925 у 6 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Новачок УПЛ вийшов вперед завдяки курйозному голу. Захисник СК Дніпро-1 не зміг нормально вибити м'яч, а Марлісону допоміг ще й рикошет – перший гол новачка харків'ян.

СК Дніпро-1 у компенсований час вирвав перемогу над Металістом 1925

СК Дніпро-1 оформив повноцінний камбек по перерві. Спочатку Чуже впевнено реалізував пенальті за фол голкіпера Коваленка. Вирішальний гол трапився у компенсований час. Білл виконав жорстку подачу зі штрафного, Коваленко знову зіграв невпевнено, а Гуцуляк добив м'яч з лінії воріт – 1:2.