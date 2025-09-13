Металіст 1925 та Шахтар зустрінуться у п'ятому турі УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч між Металістом 1925 та Шахтарем відбудеться 13 вересня о 18:00 за київським часом.

Металіст 1925 – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Металіст 1925 – Шахтар? Гру Металіста 1925 та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі на MEGOGO. Також онлайн-трансляція буде доступна на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Стартові склади

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Гаджиєв, Калітвінцев, Литвиненко, Рашиця – Ітодо

Шахтар: Різник – Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Азаров – Очеретько – Аліссон, Бондаренко, Марлон, Педрінью – Еліас