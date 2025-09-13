Шахтар підходить до зустрічі з Металістом 1925, втративши двох найкращих футболістів. Кевіна продали в АПЛ, а Судаков став футболістом Бенфіки – Георгій навіть встиг дебютувати за "орлів". Донеччани отримали приємну компенсацію й покращення іміджу в Європі, а ще до цього витратили гроші на новачків.

Новим Судаковим має стати Ізаке Сілва, однак йому лишень 18 років. Із заміною Кевіна ситуація складніша, адже Егіналду травмований, а готовність Невертона залишається під питанням. Проти Олександрії ліворуч взагалі вийшов Педрінью, який оформив гол+пас. Також там може зіграти Лукас Ферейра, якого досі використовували в ролі бекапа Аліссона.

От тільки Ізаке, Ферейра та новачок Мейрелеш (нападник) із 27 вересня по 19 жовтня будуть відсутні через виступ на молодіжному чемпіонаті світу. Словом, Арді Турану доведеться дещо помудрувати зі складом, однак прямо зараз кризи немає. Просто Шахтар втратив найкращого вінгера УПЛ і найкращого просувальника м'яча в Україні – і це точно не пройде безслідно.

Металіст 1925 цілком може створити проблеми, враховуючи шалені інвестиції в захисну ланку та опорну зону. Атака останнім часом те не підводить: останні три матчі завершилась перемогами харків'ян – вони розгромили Олександрію (4:1), вибили Оболонь з Кубка (2:0) та впевнено здолали Рух (2:0). У Рашіци й Калітвінцева в попередніх двох турах був гол+пас, та і нападник Ітодо дебютував забитим м'ячем.

Поразка від Кривбаса (0:2) теж пройшла за купи моментів. Поступово "синьо-жовті" набирають обертів – навіть Калюжний почав роздавати хороші передачі в перехідних фазах, запускаючи партнерів на хід у вільні зони. Команда звикає до вимог Младена Бартуловіча, однак рівень опозиції не дозволяє робити глобальних висновків. Все стане зрозуміло на довшій дистанції.

Кадрова ситуація

Травмовані: Невертон (під питанням), Егіналду, Траоре

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Шахтар

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Гаджиєв, Калітвінцев, Литвиненко, Антюх – Ітодо

Шахтар: Різник – Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Бондаренко, Марлон, Педрінью – Еліас

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

На Металіст 1925 нічого не тисне, а от Шахтар зобов'язаний перемагати. Підопічні Арди Турана відстають від Динамо на два очки, тож ще одна осічка неприпустима. Втім, донеччани в серпні перебували і значно важчому становищі – команда критично втомилась від єврокубків і зіткнулась з кадровою кризою через травми. Це не завадило здобути впевнені перемоги в УПЛ.

Харків'яни ж били слабеньких опонентів, а перша зустріч з чимось серйозним завершилась купою змарнованих моментів і пропуском двох голів з трьох атак – хоча Кривбас зараз дуже вразливий. Навіть розгром Олександрії не був ідеальним, адже до 90-ї хвилини команда вела з мінімальною різницею. Враховуючи ці фактори, повірити в сенсацію важко, тож ставимо на перемогу Шахтаря.

