У рамках 4-го туру УПЛ 2025/26 Металіст 1925 зіграє з Рухом, Колос прийме Епіцентр, а Оболонь зустрінеться з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Рух

Харківський грошовий гігант нарешті почав перемагати. Металіст 1925 одразу після повернення в УПЛ провалився з Оболонню (0:0) і програв Кривбасу при купі своїх моментів (0:2), а потім розгромив Олександрію (4:1). Щоправда, до 90-ї хвилини підопічні Младена Бартуловіча вели лишень з рахунком 2:1 – суперник міг і нічийку вигризти.

"Металісту 1925 треба виграти ще 5 матчів": Бартуловіч поскаржився на тиск після перемоги в Кубку України

Одразу за цим успіхом стався впевнений прохід Оболоні в Кубку (2:0). Невже "жовто-сині" увімкнулись? Будемо дивитись на довшій дистанції, однак на просторі харків'яни стали дуже небезпечними. Сильні вінгери дещо компенсують проблеми з нападниками (які вже пофіксили), а Калюжний довів здатність просувати м'яч передачами не гірше за умовного Шепелєва.

Це – дуже нехороший розклад для нинішнього Руха. Іван Федик намагається відійти від лекал Віталія Пономарьова, граючи з коротким білд-апом та намагаючись домінувати, але виходить так собі. Чого тільки обрізки в матчі з дублем Динамо коштують, а з Полтавою львів'яни примудрились програти єдиноборства. Поки що результати "жовто-чорних" виглядають значно кращими за рівень їхнього футболу.

І це при тому, що результати такі собі. Перемога над Полтавою пройшла за явно нічийної гри та суддівського скандалу. Дубль Динамо забив Руху п'ять голів, а потім їх легко переграла Оболонь (2:0). Навіть у кубковому поєдинку з Кормілом – представником чемпіонату Львівщини – "жовто-чорні" перемогли у вольовому стилі, програючи до 71-ї хвилини.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Рух

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний, Литвиненко – Гаджиєв, Калітвінцев, Антюх – Ітодо

Рух: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Лях – Підгурський – Кітела, Пастух, Притула, Алмазбеков – Фаал

Прогноз "Футбол 24" – перемога Металіста 1925

Металіст 1925 явно сильніший за Корміл і навіть за Оболонь, тож Руху прийдеться несолодко. Втрата очок харків'янами не здивує, адже вони ще мають проблеми – та і загалом в УПЛ усі здатні перемогти усіх – однак чомусь в успіх львів'ян не віриться. Вони непереконливі в обороні і їм бракує кадрів в атаці.

З огляду на вищезазначені фактори, ризикнемо поставити на тріумф підопічних Младена Бартуловіча.

Колос – Епіцентр

Ковалівці видали потужний старт чемпіонату, впевнено перегравши Кривбас (2:1) і досить спокійно втримавши перемогу над Поліссям (1:9) – причому в Житомирі. Після цього Колос ще й стримав Карпати, розписавши заслужену результативну нічию (1:1). Команда явно несеться ще з самої весни, чому сприяє надзвичайно якісна робота на трансферному ринку.

Глибина та сила складу "хліборобів", а також їхні новачки стали важливим фактором прориву в 2025 році. Навіть продаж головної зірки (Велетня) в Полісся не здається проблемою – Владислава є ким замінити. Втім, варто відзначити і тактичний прогрес Колоса, який пробує короткі розіграші в білд-апі та фальшиві ролі футболістів. Звісно, глобально команда залишається контратакувальною, однак гра таки стала різноманітнішою.

Епіцентру буде дуже важко проти такого суперника. Взагалі, календар на початку сезону в подільців дуже важкий – підопічні Сергія Нагорняка за три тури встигли зустрітись з Шахтарем, Динамо та потужним ЛНЗ. Усі матчі було програно, однак провал стався тільки в Черкасах. Грандам дали бій, причому дебютанти УПЛ не стали продовжувати історію з тотальним "автобусом" із першого туру.

У поєдинку з киянами "епіки" пробували навіть високий пресинг. І не без успіхів. Саме тоді команда забила перший гол у еліті – Климець за нього отримав від компанії цілий телевізор! Втім, кадрів для виживання в УПЛ колективу бракує, а особливо страждає атакувальна ланка.

У Епіцентрі намагаються провести перші півроку зі складом, максимально наближеним до першолігового, однак очки набирати треба. Клуб проводить непогані трансфери, несподівано відкривши піренейський ринок, а за час кубкової паузи вдалося підписати й статусного українця – Супрягу. Влад може стати серйозним аргументом, враховуючи досить сильні літні збори з Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Оріховський (обидва – Колос)

Дискваліфіковані: Ррапай (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Епіцентр

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков – Еліас, Гагнідзе – Алефіренко, А. Краснічі, Гусол– Климчук

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Кош – Миронюк – Хоакінет, Беженар, Демченко, Климець – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – перемога Колоса

Колос і Епіцентр завалили Кубок, вилетівши від ноунеймів у серії пенальті, тож сьогодні вони мають завестись. Очевидно, що ковалівці є фаворитами – але чи стане легким перехід до гри без Велетня? Тим паче, що через дискваліфікацію матч має пропускати і основна "десятка" (Ррапай). Хоча на сайті УПЛ косовар відсутній в списку відсторонених.

Епіцентр здатний нормально припаркуватись, що довів поєдинок з Шахтарем. Таку оборону Колосу зламати буде важко – "хлібороби" у новому сезоні ще не зустрічались з "автобусами". От тільки Сергій Нагорняк не дуже-то й бажає відсиджуватись у низьких блоках, намагаючись атакувати й навіть пресингувати.

З такого розкладу Колос повинен порвати дебютантів УПЛ. Хоча ЛНЗ продемонстрував, що і низький блок "епіків" можна легко трощити – важливо тільки мати кадри. У Руслана Костишина вони є, тож поставимо на перемогу фаворита. Але цей прогноз дуже ризикований.

Кривбас – Оболонь

Патріка Ван Леувен, як справжній європейський тренер, тримає руку на пульсі тактичних трендів. Яскрава Барселона так вразила нідерландця своєю високою лінією оборони, що той вирішив поставити її у Кривбасі. Неймовірно, але ідея працює точно так же, як і в Каталонії – команда лідирує за кількість офсайдів суперника, але пропускає купу виходів віч-на-віч.

Це й не дивно, адже у криворіжців теж неідеальна захисна ланка. Індивідуальних помилок у ній надзвичайно багато, що виливається у гору сейвів Кемкіна – схоже, він вже зараз потрапив у збірну сезону УПЛ. Перекривати ці проблеми в атаці, як не дивно, теж виходить: у матчах проти Металіста 1925 і Зорі колектив провів аж п'ять голів – трішки більше, ніж хороших атак.

Словом, за матчами підопічних Патріка Ван Леувена слідкувати дуже цікаво. Його підхід здається трішки суїцидальним, однак до певного рівня модель працює – Колосу програли, але з іншими суперниками набрали 6 очок. Хороша реалізація рулить. От тільки в чемпіонаті є колектив, який забиває взагалі з нічого, прибиваючи грошові мішки й срібних призерів УПЛ.

Цей колектив – Оболонь. Кияни стримали Металіст 1925 у першому турі, а потім заслужено прибили Олександрію (1:0) і Рух (2:1). "Пивовари" навіть очолили турнірну таблицю – нехай і на добу. Ніхто не очікував подібного старту, враховуючи втрату низки торішніх лідерів і Сергія Шищенка. Тим паче, що новачків майже й не було.

Гарматних пострілів Суханова по дев'ятках із 40 метрів вистачає, аби бути дуже далеко від зони вильоту. Тим не менш, усі залишаються впевненими у випадковості звитяг та неминучості боротьби за виживання. Все так і є – Оболонь вже вилетіла з Кубка, поступившись Металісту 1925 (0:2), а шедеври Суханова не будуть залітати щотижня. Втім, у битві за пропуску в еліті кияни вже набрали 7 очок із 25-30 необхідних.

Кадрова ситуація

Травмовані: Марченко, Мороз, Теслюк (Кривбас)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Оболонь

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес – Бандейра – Микитишин, Задерака, Твердохліб, Мендоса – Парако

Оболонь: Федорівський – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Кулаковський, Шевченко – Бичек, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – нічия

Зовсім не віриться, що Оболонь знову створить сенсацію. Регресія до середнього повинна опустити "пивоварів" на їхній реальний рівень – хоча, можливо, він не настільки й низький, як усі думають. Зустріч з Кривбасом дасть відповідь.

Команда Патріка Ван Леувена вважається явним фаворитом, але вона теж забиває з нічого. Причому Оболонь біля власних воріт допускає значно менше. Чомусь здається, що стартовий фарт покине й криворіжців, а тому цілком реальною є нічия. Ризикнемо поставити саме на неї.

