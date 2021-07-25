Металіст 1925 – Рух – 2:1 – відео голів та огляд матчу
20:03 - Читать на русском
Металіст 1925 обіграв львівський Рух в рамках 1-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
8’ Юрій Батюшин
35’ Дмитро Криськів
Орест Кузик 50’
8’ Юрій Батюшин
35’ Дмитро Криськів
50’ Орест Кузик
Харків'яни успішно дебютували в еліті українського футболу. Рух, можливо, не очікував такої зухвалості від новачка, тому вже на 8-й хвилині поступався у рахунку. Це Батюшкін підстеріг помилку голкіпера та захисника гостей.
Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному матчі в УПЛ
За третину до кінця першого тайму Металіст 1925 забив вдруге – класний удар вдався у Криськіва. Підопічні Івана Федика спробували змінити сценарій гри. Орест Кузик, який вийшов на заміну по перерві, вже на 50-й хвилині один м'яч відіграв. Однак цей гол виявився останнім у звітній зустрічі.
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