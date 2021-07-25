Харків'яни успішно дебютували в еліті українського футболу. Рух, можливо, не очікував такої зухвалості від новачка, тому вже на 8-й хвилині поступався у рахунку. Це Батюшкін підстеріг помилку голкіпера та захисника гостей.

Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному матчі в УПЛ

За третину до кінця першого тайму Металіст 1925 забив вдруге – класний удар вдався у Криськіва. Підопічні Івана Федика спробували змінити сценарій гри. Орест Кузик, який вийшов на заміну по перерві, вже на 50-й хвилині один м'яч відіграв. Однак цей гол виявився останнім у звітній зустрічі.