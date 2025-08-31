Металіст 1925 ще до перерви вирішив долю матчу на свою користь. Калітвінцев замкнув простріл Ітодо, а потім вони помінялися ролями – Владислав асистував, Пітер завершував. У обидвох епізодах невпевнено діяв 16-річний центрбек Богдан Левицький, який дебютував за першу команду Руха.

Металіст 1925 за тайм розібрав Рух і піднявся в топ-5 УПЛ – невдалий дебют 16-річного захисника, гол+асист Калітвінцева

Львів'яни навіть не натякнули на камбек у другому таймі. Ледь не найцікавішим від них був удар Холода з центра поля – летіло у дев'ятку, але Варакута не пустив. Металіст 1925 спокійно втримав перемогу 2:0 і йде з хорошим настроєм на перерву.