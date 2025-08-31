Металіст 1925 – Рух – 2:0 – відео голів та огляд матчу
06:30 - Читати іншою мовою
Металіст 1925 переміг Рух у матчі 4-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри.
завершено
Металіст 1925 ще до перерви вирішив долю матчу на свою користь. Калітвінцев замкнув простріл Ітодо, а потім вони помінялися ролями – Владислав асистував, Пітер завершував. У обидвох епізодах невпевнено діяв 16-річний центрбек Богдан Левицький, який дебютував за першу команду Руха.
Металіст 1925 за тайм розібрав Рух і піднявся в топ-5 УПЛ – невдалий дебют 16-річного захисника, гол+асист Калітвінцева
Львів'яни навіть не натякнули на камбек у другому таймі. Ледь не найцікавішим від них був удар Холода з центра поля – летіло у дев'ятку, але Варакута не пустив. Металіст 1925 спокійно втримав перемогу 2:0 і йде з хорошим настроєм на перерву.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter