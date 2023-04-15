В рамках 21-го туру УПЛ Металіст 1925 зустрінеться з Олександрією, а Металіст – з Вересом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Олександрія

Руслан Ротань відкривав другу частину чемпіонату матчем проти Металіста 1925. Тоді все завершилось перестрілкою з рахунком 3:3 – хто б міг подумати, що цей поєдинок задасть тренд результатам Олександрії навесні? За шість турів "аграрії" розписали чотири поспіль нічиїх, розгромили Ворсклу й потім отримали п'яту нічию. Неймовірно.

У останніх матчах Олександрія виглядала значно симпатичніше, ніж на старті співпраці з Русланом Ротанем. Коуч почав більше адаптовуватись під особливості суперників – високу лінію оборони Ворскли він карав у стилі Шарана, а короткі розіграші Чорноморця накривали дуже інтенсивним пресингом. Не вистачає тільки якості на перехідних фазах (супернику залишають багато простору) та у позиційному наступі (мало хороших моментів), хоча з реалізацією все дуже добре.

Металіст 1925 здається цілком прохідним опонентом для нинішніх олександрійців. Підопічні Едмара й Голодюка за показником очікуваних пропущених голів вирвались у лідери УПЛ, а останні два тури завершились розгромами з рахунком 0:3. Винос від СК Дніпра-1 ще можна виправдати, але фіаско з малорезультативним Колосом шокує.

В атаці "жовто-сині" здатні видати ударний відрізок, а у поєдинку з СК Дніпро-1 вони навіть створили пристойну кількість моментів. Втім, здебільшого Металіст 1925 виглядає блідо. За останні п'ять матчів колектив забив всього один гол – як наслідок, команда жодного разу не перемогла навесні. Між тим, відрив від зони вильоту становить всього три очки...

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Олександрія

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Мартинюк – Ременюк, Габелок, Вачіберадзе, Бичек – Чирук

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Мустафаєв, Ковалець – Кожушко, Кулаков, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Металіст 1925 зі всіх сил старається триматись на плаву. Втім, зараз харків'яни виглядають занадто слабкими для того, щоб тягатись з такою Олександрією. "Аграрії" – безумовні фаворити.

Якщо підопічні Руслана Ротаня не переможуть і тут, то треба почати ходити до церкви. Перед каждою грою.

Металіст – Верес

Металіст "ховали" ще перед стартом чемпіонату, а перед другим колом вже ніхто не вірив у виживання "жовто-синіх". Занадто багато лідерів пішли з команди і занадто невиразним тренером здавався Періца Огнєновіч. Серб дійсно не хапає зірок з неба, а його підопічні йдуть другими з кінця за показниками очікуваних забитих і пропущених голів – втім, "жовто-сині" не здаються без бою.

Поразки від Руху й Інгульця навесні були заслуженими, хоча навіть там харків'яни могли зачепитись за нічию. Далі ж сталися заслужені "мирові" з Олександрією та Колосом, а тур тому Металіст гідно стримував Шахтар – так, "гірники" провели немало моментів, але забити вдалося лишень раз. Аж на 60-й хвилині.

Завдяки вольовим якостям "жовто-сині" тримаються всього в одному заліковому балі від зони перехідних матчів. Саме там перебуває Верес, якому характеру бракує. Справа навіть не у 11-матчевій безвиграшній серії, а в тому, як рівняни втрачали очки навесні. Хтось допускав дитячі помилки, хтось не міг забити два поспіль пенальті, а деякі гравці кидали свого футболіста при обороні – аби підтягнути гетри.

Хоча загалом футбол "народного клубу" не можна назвати жахливим. Хорошим його теж не схарактеризуєш, але команда явно заслуговує на більше – за очікуваними очками Верес тримається аж на п'ятій позиції. В подібних ситуаціях часто змінюють тренера, однак керівництво вагається, та і кращих за Вірта кандидатур на ринку все одно не знайти.

Так чи інакше, Вересу потрібно здобути перемогу. Бодай якусь. Підійде навіть ганебна – важливо просто зупинити катастрофічне падіння.

Кадрова ситуація

Травмовані: В. Шарай (Верес; під питанням)

Дискваліфіковані: Лебеденко (Верес)

Орієнтовні склади на матч Металіст – Верес

Металіст: Рибка – Коррал, Порох, Мізюк, Романюк – Панасенко, Ралюченко – Бойчук, Демченко, Наумець – Прядун

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Пасіч – Кльоц, Кучеров – Блізніченко, С. Шарай, Дахновський – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери невеличку перевагу надають Металісту, однак це виглядає дивно. Верес сильніший як у кадровому плані, так і в ігровому. Харків'яни стараються, б'ються, чіпляються за нічиї, але такого футболу буде замало для перемоги над рівнянами.

Втім, є одне але. Цього буде замало, якщо Верес правильно налаштується та продемонструє свою нормальну гру. Статистика говорить, що "народний клуб" здатний виконати ці завдання, тож ризикнемо поставити на перемогу волинян.

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