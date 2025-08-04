Металіст 1925 у рамках 1-го туру УПЛ 2025/26 зіграє з Оболонню. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 ще у Першій лізі вирізнявся надпотужним складом і шаленими витратами на трансфери. Згідно з даними Transfermarkt, у попередньому сезоні харків'яни витратили 2,62 млн євро – але інсайдери впевнені, що сума має бути ще вищою. За Крупського взимку ніби-то заплатили не 1,5, а цілих 3 млн. Під камбек в УПЛ клуб виклав ще 2,82 млн, однак трансферна кампанія ще не завершена.

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Як наслідок, до Металіста 1925 почали ставитись, як для клубу АПЛ. За чутками у ЗМІ, Оболонь вимагала за 18-річного голкіпера Марченка аж 2 млн євро. Цього переходу не сталося – зате вдалося підписати Калюжного, Мартинюка, Шабанова, Антюха, Павлюка й албанського нападника Забергію. Крупський приєднався до команди тільки влітку, а Когут і Овусу повернулися з оренд.

Цього мало. Новий тренер – Младен Бартуловіч – вимагає підписати "вісімку" й центрфорварда. Не факт, що хорват хотів саме Забергію, адже той виступав аж у сьомій команді албанської Суперліги. На позиції центрхава ж претендує 19-річний вихованець Панченко, якого дуже вихваляли на зборах, але навряд чи Металіст 1925 зупиниться в пошуках. У ЗМІ писали про інтерес до Шепелєва.

Зі списку втрат відзначити можна хіба що Борячука й Стеня, які хоч трішки були наближеними до основи. Також пішли Нагнойний, Курило, Потімків, Жичиков, Чорноморець, Євген Пасіч і Кравченко, однак вони давно вже випали з ростеру. Покинув клуб і Сидоров, якого орендували Колосу – от тільки він вирішив поїхати з України. Просто поїхати.

До фінансових мішків у футболі завжди було упереджене ставлення, а до Металіста 1925 в Україні ставляться зі ще більшим скепсисом. Цей гігант у попередньому сезоні не зміг навіть Першу лігу виграти, а в плей-офф зі скрипом здолав Лівий Берег (двічі по 1:0). Втім, спаринги під керівництвом Младена Бартуловіча змушують дивитись на проєкт харків'ян із цікавістю.

На зборах колектив перестріляв Карабах (5:4), зіграв внічию з Бохумом (0:0) і несподівано прибив основу Борусії Менхенґладбах (3:1). Звісно, були й поразки від Панатінаїкоса й Мангейма (0:3), однак вражає рівень суперників. От тільки експерти не поспішають відправляти Металіст 1925 у єврокубки – навіть для таких команд перехід на вищий рівень дається непросто, а в УПЛ є 5-6 клубів з кращим або рівним складом.

Для початку харків'янам слід перемогти Оболонь, яку дружно відправляють у зону прямого вильоту. Влітку кияни втратили свого рятівника від дауншифтінгу – Сергій Шищенко поїхав підіймати Буковину, забравши із собою трьох лідерів "пивоварів" (Вітенчука, Карася й Грушу). Тарануха покинув клуб, але ще не знайшов нового, а Осман відправився у Чорноморець.

На заміну прийшли Семенов (ЦЗ, Лівий берег), Чех (ОП, Карпати), Кулаковський (ЦПЗ, Ворскла), Нестеренко (ЦАП, Ворскла), Євгеній Пасіч (фулбек, М1925), Чернов (ЦЗ, Вікторія) і Шевченко (лівий фулбек, Верес). Дійсно серйозним посиленням є саме останній, а от щодо інших новачків дуже багато питань. Троє вилетіли з УПЛ, двоє майже не грали близько року, а Чернов прийшов з Другої ліги.

Клуб навіть не шукав нового тренера – обійшлися внутрішніми резервами. "Пивоварів" тепер очолює Олексій Антоненко, який асистував попереднім наставникам і відповідав за лайку на адресу арбітрів. Із позитиву слід відзначити, що основна частина весняної основи все ж залишилась у клубі, однак без Сергія Шищенка навіть кращий склад вилітав у Першу лігу.

Не дивно, що букмекери й журналісти очікують на виліт Оболоні. Втім, президент бачить ситуацію інакше – Олександр Слободян вимагає потрапити у топ-7. Цьому пану Живчика більше не наливати :)

Кадрова ситуація

Травмовані: Рашиця – Блізніченко (під питанням) Мороз

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Оболонь

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюждний – Арі, Калітвінцев, Панченко, Антюх – Мба

Оболонь: Марченко – Суханов, Семенов, Дубко, Шевченко – Чех, Черненко – Мединський, Кулаковський, Бичек – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – перемога Металіста 1925, тотал більше 2,5

Металіст 1925 безумовно сильніший у кадровому плані. Чи сильніші вони по грі? Ймовірно, що так, однак коли це було проблемою для Оболоні? Кияни можуть програти, але бій вони дадуть усім і в будь-якому складі – тим паче, що за літо він просів ненабагато.

Харків'янам сьогодні буде дуже непросто. Вони відчувають проблеми з форвардом і "вісімкою", а оборона повністю складена з новачків. Як мінімум один гол "пивовари" забити здатні – але навряд чи Оболонь обійдеться без пропущених. Враховуючи ж перевагу Металіста у глибині складу, ризикнемо поставити на перемогу фаворита.

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