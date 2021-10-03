Металіст 1925 втримав перемогу над Минаєм у рамках 10-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів поєдинку Металіст 1925 – Минай на "Футбол 24".

Перша половина запам'яталась неймовірним сейвом Кучера перед перервою та невдалою спробою Байдала забити з меж штрафного. У другому таймі Металіст 1925 вийшов вперед завдяки голу Габелока з пенальті, який і став переможним.

Металіст 1925 обіграв Минай завдяки пенальті – Селезньов та Ко ледь не врятували нічию

Таким чином, Металіст 1925 набрав 13 очок та піднявся на 8 місце, Минай з 6 пунктами залишився передостаннім.