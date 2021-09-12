Хавбек Металіста 1925 Антон Савін отримав відзнаку за свій виступ у матчі 7-го туру УПЛ проти київського Динамо.

Металіст 1925 у своєму Instagram повідомив, що Савін визнаний найкращим гравцем поєдинку проти Динамо.

Металіст 1925 – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нагороду вручила компанія Parimatch, а на призі був розміщений логотип харківського клубу. Ймовірно, Савіна обрали найкращим у складі Металіста 1925.

До слова, перемогу в матчі святкувало Динамо, обігравши харків'ян з рахунком 2:0 – голи в активі Циганкова та Гармаша.

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