Металіст 1925 – Чорноморець

Матч Металіст 1925 – Чорноморець відбудеться сьогодні, 5-го листопада, на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Металіст 1925 непогано розпочав сезон, однак поступово команда розучилась перемагати. Безвиграшна серія харків'ян у чемпіонаті досягла вже п'яти турів, що вилилось у падіння аж на 12-ту позицію – а від неї до зони перехідних матчів всього два очки. Прикро, адже підопічні Едмара майже в кожному поєдинку демонструють тривалі відрізки з симпатичного футболу.

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З "жовто-синіми" було важко і СК Дніпро-1, і Ворсклі, і навіть Кривбас зіткнувся з певними проблемами. Чорноморець не має права недооцінювати такого суперника – тим паче, що цього вимагає турнірна ситуація. Одесити ще недавно претендували на лідерство в УПЛ, але зараз вони відкотились на шосту позицію. Звитяга над Металістом 1925 поверне "моряків" у зону Лігу конференцій, а також у боротьбу за топ-3.

Роман Григорчук після нічиєї із Зорею та поразки від Кривбаса зробив висновки. Більшу довіру отримали футболісти з хорошою фізичною формою, а не "ігровики" – Чорноморець увімкнув височенну інтенсивність. Завдяки цьому команда оформила два поспіль розгроми, вкатавши у газон Минай і Зорю (в Кубку). Особливо розривав Андрій Штогрін, який за ці два матчі оформив 5+1. Словом, фаворит у сьогоднішній зустрічі очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Русин, Борячук (під питанням) – Салюк (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Чорноморець

Металіст 1925: Мозіль – Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Фарина – Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук – Ременюк, Сидоров, Юсов

Чорноморець: Варакута – Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару – Васильєв, Шпорн, Кузик – Бадібанга, Ієде, Штогрін

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Чорноморець безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Романа Григорчука – 1.84. На тріумф Металіста 1925 дають аж 4.75, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.65.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.08, аналогічний тотал менше – 1.84. Гол Андрія Штогріна помножить вашу ставку на 2.30, а Олексія Сидорова – на 4.00.

Минай – Ворскла

Матч Минай – Ворскла відбудеться сьогодні, 5-го листопада, на стадіоні "Минай" у однойменному селі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на УПЛ ТБ.

Минай відчайдушно намагається зачепитись за виживання в УПЛ. Майже в кожному поєдинку підопічні Володимира Шарана мають шанси для взяття воріт. Вони завжди мають хороші ігрові відрізки. Тим не менш, команда загрузла на дні занадто міцно – не здобувши жодної перемоги у сезоні, закарпатці ще й перестали забивати голи. "Суха" серія "лисиць" триває вже чотири тури.

Зона перехідних матчів ще недалеко, а от до виходу до "зони життя" не вистачає вже семи очок. Кожна наступна осічка минайців віддалятиме від прописки в еліті на наступний сезон – а сьогодні в суперниках Ворскла. Команда з хорошим підбором виконавців у старті, сильним тренером і надзвичайно високою інтенсивністю в роботі без м'яча. Команда, яка нещодавно била Шахтар.

Посеред тижня полтавці розгромили Оболонь, ставши півфіналістом Кубка України. Це – серйозний успіх, однак його критично важливо підтримати у чемпіонаті. Там у полтавців дуже серйозні проблеми. Підопічні Віктора Скрипника не знають перемог у чотирьох турах поспіль, не зумівши переграти навіть Колос з Металістом 1925, тож Минаю не слід боятись. Шанси є.

Кадрова ситуація

Травмовані: Булеза, Воробчак (Минай)

Дискваліфіковані: Вітенчук (Минай)

Орієнтовні склади на матч Минай – Ворскла

Минай: Бандура – Нємчанінов, Мельник, Кравчук, Солдат – Кораблін, Петько – Одарюк, Твердохліб, Рогозинський – Вишневський

Ворскла: Ісенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корнієнко – Челядін, Нестеренко – Кане, Скляр, Бацула – Степанюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Ворсклу фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Віктора Скрипника – 2.03. На тріумф Миная дають 3.95, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.55.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.16, аналогічний тотал менше – 1.78. Гол Руслана Степанюка помножить вашу ставку на 2.55, а Олега Вишневського – на 3.50.

Верес – Зоря

Матч Верес – Зоря відбудеться сьогодні, 5-го листопада, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна на ютуб-каналі Вереса за підпискою.

У Сергія Лавриненка все сиплеться з рук. Верес здобув лишень одну перемогу в сезоні, безвиграшна серія в УПЛ досягла шести турів, а команда забила за цей період всього два голи. Як наслідок, рівняни опинились на передостанній позиції в таблиці. Почались і кадрові проблеми – рівнянам сьогодні не допоможуть Владислав Шарай і Шевченко. Останньому навіть немає профільної заміни.

Тиск на тренера надзвичайно сильний. У пресі ходять чутки щодо можливого звільнення Сергія Лавриненка і навіть про втрату роздягальні. Вирішальним ніби-то мав стати матч з Минаєм тиждень тому – він завершився нульовою нічиєю, однак коуч поки що на місці. Тріумф над Зорею міг би посилити його позиції.

Благо, луганці поки що не вражають. Під керівництвом Валерія Кривенцова колектив більш-менш грає лишень у Лізі конференцій, а от на внутрішній арені все дуже сумно. За п'ять турів вдалося перемогти лишень Оболонь, а від Полісся, СК Дніпро-1 і Металіста 1925 "чорно-білі" зазнали безапеляційних поразок.

На цьому відрізку також був дуже хороший матч з Чорноморцем в УПЛ (0:0 при шаленому відскоку одеситів), однак зустріч з "моряками" в Кубку завершилась катастрофою – 1:4. Про цей жах слід якомога швидше забути, сконцентрувавшись на чемпіонаті. Зоря звалилась у зону перехідних матчів, однак від "зони життя" луганців відділяють всього три очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ющишин, Хондак – Бутко

Дискваліфіковані: В. Шарай, Шевченко (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Зоря

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Балан – Кухарук, Кучеренко, Сікейра – Шестаков, Гайдучик, Світюха

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик – Антюх, Нагнойний, Мишньов, Горбач – Герреро

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Зорю фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Валерія Кривенцова – 1.98. На тріумф Вереса дають 4.15, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.55.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.08, аналогічний тотал менше – 1.84. Гол Едуардо Герреро помножить вашу ставку на 2.30, а Миколи Гайдучика – на 3.00.

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