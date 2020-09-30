Півзахисник Володимир Танчик продовжить свої виступи у Металі, повідомляє офіційна сторінка харківського клубу у соціальній мережі Facebook.

Колишній легіонер Дніпра приєднався до Метала

Про терміни контракту 28-річного футболіста з новачком Другої ліги не повідомляється. Гравець обрав собі футболку з номер 34 на спині.

Нагадаємо, останнім клубом Володимира були львівські Карпати, які він покинув у статусі вільного агента після виключення "зелено-білих" з УПЛ. В Україні також встиг пограти за Львів, Севастополь, Олімпік та Чорноморець. За кордоном він залишив слід у польських клубах Рух (Хожув), Гурнік (Ленчна), Стомиль (Ольштин) та в угорському Дьормоті. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

До слова, після чотирьох турів Метал лідирує у турнірній таблиці групи Б Другої ліги, набравши максимальну кількість очок.

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