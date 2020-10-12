Сенегальський захисник Папа Гуйє залишив свій підпис на контракті з Металом, повідомляється на офіційній сторінці харківського клубу у Facebook.

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Деталі угоди між сторонами не розголошуються. 36-річний футболіст захищатиме кольори нової команди під 30-м номером. Метал виступає у Другій лізі, після 6-ти турів харківський клуб лідирує у турнірній таблиці групи Б з максимальною кількістю очок.

Нагадаємо, африканець встиг пограти за такі українські клуби, як Волинь, Дніпро, Карпати, а також Металіст та СК Дніпро-1.

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