"Моє завдання – футбольний клуб Метал. Хочу, щоб в Харкові був яскравий і видовищний футбол. А ось цими всіма питаннями (відродженням Металіста – прим.) займається Олександр Ярославський. Єдине можу сказати, що з приходом Ярославського тут буде набагато видовищніший футбол і збиратиметься повний стадіон.

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Тайсона готові прийняти завжди. Це легенда Металіста. Це людина, яка приїхала до Харкова у 20-річному віці вже володарем Кубка Лібертадорес, володарем Судамерикана. Тайсон віддав усе Металісту, був найкращим, приніс багато грандіозних перемог, з ним завоювали багато медалей. Потім Тайсон пішов у Шахтар і там багато років був найкращим", – сказав Красніков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Заяву про відродження харківського клубу мільйонер зробив наприкінці лютого. Не виключено, що Метал стане базою для відродження легендарного клубу.

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