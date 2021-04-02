Метал на класі розібрався з Реал Фармою у 15-му турі групи Б Другої ліги.

Друга ліга, 15 тур

Реал Фарма – Метал – 0:2

Голи: Демченко, 21, Федорів, 27 (пен)

Лідер групи Б Метал завітав в гості до передостанньої команди – Реал Фарми. Для перемоги харків'янам вистачило ударної п'ятихвилинки в середині першого тайму.

Ще один матч Другої ліги перенесений через спалах коронавірусу

Спочатку господарі не втримали Демченка під час розіграшу стандарту, і той головою переправив м'яч у сітку. Згодом захисник Реал Фарми зіграв рукою у власному карному майданчику – пенальті. До "позначки" підійшов досвідчений Віталій Федорів і не схибив.

Друга половина перетворилася для підопічних Олександра Кучера на тренування. Метал впевнено йде без поразок і відірвався від переслідувачів на 9 очок.

Турнірна таблиця Другої ліги