"Мета Шахтаря – стати чемпіоном": Каштру прокоментував поразку від Динамо в матчі за Суперкубок

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру в програмі "Великий Футбол" поділився враженнями після матчу проти київського Динамо в матчі за Суперкубок України.

"Наша мета – стати чемпіонами. Цього четверга буде перший тур. Що стосується сьогоднішнього матчу, то я засмучений. Гравці теж засмутилися, бо не досягли потрібного результату. Ми сильно грали, більше володіли м'ячем, більше створювали моментів. Але коли ти при цьому програєш – стан убитий.

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Футболісти віддавалися грі. Ми добре провели 20 хвилин, потім гра вирівнялася, але в кінці першого тайму ми забили. У другому таймі Динамо забило два м'ячі при трьох створених моментах.

Коли програєш, люди дивляться на результат. Тренери і гравці все аналізують, у них все інакше. Сьогодні ми грали на хорошому рівні. Проводили атаки через фланги і середину поля. Проте, вітаю Динамо з перемогою. Вони виграли Суперкубок. Ніколи не буду ховатися і знаходити відмовки", – сказав Каштру.

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