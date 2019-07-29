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"Мета Шахтаря – стати чемпіоном": Каштру прокоментував поразку від Динамо в матчі за Суперкубок

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"Мета Шахтаря – стати чемпіоном": Каштру прокоментував поразку від Динамо в матчі за Суперкубок
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру в програмі "Великий Футбол" поділився враженнями після матчу проти київського Динамо в матчі за Суперкубок України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Наша мета – стати чемпіонами. Цього четверга буде перший тур. Що стосується сьогоднішнього матчу, то я засмучений. Гравці теж засмутилися, бо не досягли потрібного результату. Ми сильно грали, більше володіли м'ячем, більше створювали моментів. Але коли ти при цьому програєш – стан убитий.

Динамо – Шахтар – відео голів

Футболісти віддавалися грі. Ми добре провели 20 хвилин, потім гра вирівнялася, але в кінці першого тайму ми забили. У другому таймі Динамо забило два м'ячі при трьох створених моментах.

Коли програєш, люди дивляться на результат. Тренери і гравці все аналізують, у них все інакше. Сьогодні ми грали на хорошому рівні. Проводили атаки через фланги і середину поля. Проте, вітаю Динамо з перемогою. Вони виграли Суперкубок. Ніколи не буду ховатися і знаходити відмовки", – сказав Каштру.

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

blog_ava
Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі
28 липня
4390
Теги
Суперкубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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