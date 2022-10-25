Мета – мультиклубна модель управління: Челсі найняв технічного директора Монако
Лоуренс Стюарт найближчим часом стане новим технічним директором Челсі.
Челсі найближчим часом оголосить про призначення Лоуренса Стюарта на посаду технічного директора. Про це повідомляє The Athletic.
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Згідно з джерелом, лондонський клуб узгодив це призначення з Монако.
Стюарт стане частиною "оновленої структури" Челсі. Американський власник лондонського клубу Тодд Бьолі заявив про бажання впровадити мультиклубну модель, до якої Стюарт звик ще з часів роботи у Red Bull.
У Монако Стюарт також працював у мультиклубній структурі. Так, бельгійський Серкль Брюгге також належить власнику Монако Дмитру Риболовлєву, і гравці команди часто переходять із одного клубу до іншого.
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