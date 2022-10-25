Челсі найближчим часом оголосить про призначення Лоуренса Стюарта на посаду технічного директора. Про це повідомляє The Athletic.

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Згідно з джерелом, лондонський клуб узгодив це призначення з Монако.

Стюарт стане частиною "оновленої структури" Челсі. Американський власник лондонського клубу Тодд Бьолі заявив про бажання впровадити мультиклубну модель, до якої Стюарт звик ще з часів роботи у Red Bull.

У Монако Стюарт також працював у мультиклубній структурі. Так, бельгійський Серкль Брюгге також належить власнику Монако Дмитру Риболовлєву, і гравці команди часто переходять із одного клубу до іншого.

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