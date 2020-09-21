Форвард Барселони Ліонель Мессі скоро залишиться без ще одного одноклубника – Артуро Відаль уже за крок до зміни чемпіонату.

"Я знав тебе тільки за матчами, де ми були суперниками, і ти завжди здавався мені феноменом, але потім мені пощастило зустрітися з тобою особисто, і ти здивував мене ще більше.

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За ці 2 роки ми ділилися багатьма речами, і ти залишив свій слід - команда буде сумувати за тобою, Артуро. Бажаю тобі всього найкращого в новій главі твоєї кар'єри, в новому клубі. Наші шляхи ще перетнуться, я впевнений в цьому", – написав Мессі у своєму Instagram.

Чилієць не забарився із відповіддю: "Дякую, інопланетянин. Я пишаюся тим, що грав в одній команді з найбільшим в історії. Спасибі тобі велике за твою дружбу. Буду сумувати. Побачимося".

Зазначимо, що Відаль став жертвою чистки Кумана в Барселоні та вже знайшов новий клуб – чилієць приєднається до міланського Інтера.

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