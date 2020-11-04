Мессі зворушливо підтримав Марадону після операції
16:43 - Читать на русском
Форвард Барселони Ліонель Мессі побажав міцного здоров'я своєму легендарному співвітчизнику.
Шестиразовий володар "Золотого м'яча" підтримав 60-річного Марадону, який сьогодні пережив операцію на мозку.
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"Дієго, хай вам допомагають всі сили світу. Я і моя сім'я хочемо бачити вас здоровими якомога швидше. Палко обіймаю", – написав Мессі в Instagram.
Нагадаємо, форвард Барселони грав під керівництвом Марадони у збірній Аргентини, однак співпраця зіркового дуету не принесла гучних успіхів.
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