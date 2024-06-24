"Епоха Гвардіоли всіх трохи заплутала. Усі захотіли, щоб їхні команди грали саме так. Навіть 6-7-річним хлопчикам почали говорити, що їм потрібно грати у два дотики, швидко. Я думаю, що в цьому віці має відбуватися небагато з того, що відбулося зі мною... Не слід забирати у дітей їхню щирість.

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До того я не звертав особливої ​​уваги на тактику, а з Гвардіолою я багато чому навчився. Я почав краще розуміти гру, простір, володіння м'ячем і контроль над матчами.

Футбол сильно змінився, сьогодні все дуже тактично, занадто... Сьогодні будь-яка команда з двома лініями по чотири, п'ять захисників, організована і добре спрацьована, ускладнює вам завдання. Раніше простору було набагато більше. Зараз у футболі значно більше тактики і фізики", – наводить слова Мессі Mundo Deportivo.

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