"У Прем'єр-лізі так багато дивовижних гравців та тренерів. Було б чудово бачити тут найкращи. Я не знав усієї ситуації, багато говорили про те, що він їде до Ман Сіті, але зрештою цього не сталося.

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Очевидно, що Прем'єр-ліга зберігає прекрасні позиції, у нас є одні з найкращих гравців усього світу, тому я розумію, як це може бути привабливо. Хто знає – це може трапитися в майбутньому. Все, що я знаю – Мессі, мабуть, найкращий у світі або один із найкращих, хто коли-небудь займався цим спортом.

Я вже грав проти нього раніше, і він справді неймовірний. Тож, можливо, Мессі зробив нам послугу, залишившись в Барселоні", – пожартував Кейн у коментарі Express.

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