Мессі: Зробимо все, щоб кубок Ліги чемпіонів повернувся до Барселони

Форвард Барселони Ліонель Мессі поділився враженнями від отримання капітанської пов'язки та розповів про плани каталонців на сезон.

"Для мене гордість бути капітаном Барселони. Я знаю, що це тягне за собою, але мені пощастило, що у мене є чудові приклади для наслідування, такі як Пуйоль, Хаві і, нарешті, великий Іньєста, за яким я буду неймовірно сумувати.

Мессі тимчасово припинив виступи за збірну Аргентини, – ЗМІ

У цьому сезоні у нас є певний план, і нові гравці допоможуть нам його втілити. У минулому році Барселона виграла чемпіонат і Кубок країни, але ми виступили не так успішно в Лізі чемпіонів. Постараємося зробити все, щоб Кубок європейських чемпіонів повернувся на Камп Ноу", – цитує футболіста Marca.