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Мессі: Зробимо все, щоб кубок Ліги чемпіонів повернувся до Барселони

21:01 150 Читать на русском
Мессі: Зробимо все, щоб кубок Ліги чемпіонів повернувся до Барселони
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі поділився враженнями від отримання капітанської пов'язки та розповів про плани каталонців на сезон.

"Для мене гордість бути капітаном Барселони. Я знаю, що це тягне за собою, але мені пощастило, що у мене є чудові приклади для наслідування, такі як Пуйоль, Хаві і, нарешті, великий Іньєста, за яким я буду неймовірно сумувати.

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У цьому сезоні у нас є певний план, і нові гравці допоможуть нам його втілити. У минулому році Барселона виграла чемпіонат і Кубок країни, але ми виступили не так успішно в Лізі чемпіонів. Постараємося зробити все, щоб Кубок європейських чемпіонів повернувся на Камп Ноу", – цитує футболіста Marca.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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